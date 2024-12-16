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Бастрыкин поручил проверить состояние дороги в Добрянском округе

Осенью она утопает в грязи, а зимой ее никто не чистит.

Источник: Следственный комитет РФ

Жители Добрянского округа пожаловались в соцсетях на состояние единственной автомобильной дороги, которая соединяет шесть населенных пунктов с административным центром. По словам жителей, на дороге множество ям, осенью она утопает в грязи, а зимой ее никто не чистит. Из-за этого владельцы автобусов отказываются от перевозок, а спецтранспорт с трудом доезжает до места назначения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.