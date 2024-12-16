Оркестр Мариинского театра исполнил «Страсти по Иоанну» Баха в зале «Зарядье»

В конце ноября в пресс-службе Большого театра сообщили, что из-за популярности балета «Щелкунчик» процесс продажи билетов на его показы в этом году изменился. Так, продажа через кассы была отменена и появилась возможность приобрести некоторые билеты на аукционе.