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Оркестр Мариинского театра исполнил «Страсти по Иоанну» Баха в зале «Зарядье»

Солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в воскресенье, 15 декабря, исполнили в зале Зарядье Москвы оперу Страсти по Иоанну И. С. Баха.
Источник: Известия

В состав солистов вошли Марина Кирюшина, Мария Уварова, Борис Степанов, Алексей Кротов, Егор Семенков, Александр Наземцев и Александр Башкатов.

Аналогичную постановку показали в Мариинском театре Санкт-Петербурга 9 декабря. Оркестром тогда дирижировал Константин Рылов.

Впервые оперу исполнили ровно 300 лет назад, когда Баху было 39 лет и он служил кантором церкви Святого Фомы.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что ставка за парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на показ 31 декабря в 19:30 превысила первоначальную стоимость в пять раз и составила 500 тыс. рублей (при начальной стоимости в 100 тыс. рублей).

В конце ноября в пресс-службе Большого театра сообщили, что из-за популярности балета «Щелкунчик» процесс продажи билетов на его показы в этом году изменился. Так, продажа через кассы была отменена и появилась возможность приобрести некоторые билеты на аукционе.