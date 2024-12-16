Оркестр Мариинского театра исполнил «Страсти по Иоанну» Баха в зале «Зарядье»

В состав солистов вошли Марина Кирюшина, Мария Уварова, Борис Степанов, Алексей Кротов, Егор Семенков, Александр Наземцев и Александр Башкатов.
Аналогичную постановку показали в Мариинском театре Санкт-Петербурга 9 декабря. Оркестром тогда дирижировал Константин Рылов.
Впервые оперу исполнили ровно 300 лет назад, когда Баху было 39 лет и он служил кантором церкви Святого Фомы.
Ранее, 14 декабря, стало известно, что ставка за парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на показ 31 декабря в 19:30 превысила первоначальную стоимость в пять раз и составила 500 тыс. рублей (при начальной стоимости в 100 тыс. рублей).
В конце ноября в пресс-службе Большого театра сообщили, что из-за популярности балета «Щелкунчик» процесс продажи билетов на его показы в этом году изменился. Так, продажа через кассы была отменена и появилась возможность приобрести некоторые билеты на аукционе.