Россиянам рассказали, сколько дней отдыха будет в новогодние каникулы

Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными. Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, что сделает каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.