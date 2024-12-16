Россиянам рассказали, сколько дней отдыха будет в новогодние каникулы

Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Новогодние праздники 2024−2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — сказала Лопатина.
Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными. Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, что сделает каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что за работу в праздник компания обязана заплатить сотруднику в два раза больше, чем за обычный день. При этом при сменном графике труда оплата производится как обычно.