В Иркутске и пригороде 16 декабря отключат электричество

В Иркутске и других населенных пунктах 16 декабря отключат электричество. Об этом предупредили энергетики.
16 декабря свет отключат в части домов Иркутска, Шелехове, Оёке и других населенных пунктах Иркутского района.
В Иркутске под отключение попадают более 50 улиц — Карла Либкнехта, Советская, Котовского, Фрунзе, Академическая и другие.
В Шелехове электричества не будет на улицах Горького, Есенина и Шевченко.
В Иркутском районе отключат свет в поселках и СНТ по Байкальскому, Мельничному и Плишкинскому трактам. Также частично электричества не будет в Хомутово, Оёк, Карлук, Коммунальник, Грановщина, Карьер, Веселое, Ангара, Столбовая и в некоторых СНТ.
Причина отключения — необходимость провести ремонтные работы.
Ранее сообщалось о том, что в иркутском сквере Кирова установили световые фигуры смешариков.