В Иркутске и пригороде 16 декабря отключат электричество

В Иркутском районе отключат свет в поселках и СНТ по Байкальскому, Мельничному и Плишкинскому трактам. Также частично электричества не будет в Хомутово, Оёк, Карлук, Коммунальник, Грановщина, Карьер, Веселое, Ангара, Столбовая и в некоторых СНТ.