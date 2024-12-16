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В Иркутске и пригороде 16 декабря отключат электричество

Отключения по ряду адресов произойдут из-за ремонтных работ.

Источник: Freepik

В Иркутске и других населенных пунктах 16 декабря отключат электричество. Об этом предупредили энергетики.

16 декабря свет отключат в части домов Иркутска, Шелехове, Оёке и других населенных пунктах Иркутского района.

В Иркутске под отключение попадают более 50 улиц — Карла Либкнехта, Советская, Котовского, Фрунзе, Академическая и другие.

В Шелехове электричества не будет на улицах Горького, Есенина и Шевченко.

В Иркутском районе отключат свет в поселках и СНТ по Байкальскому, Мельничному и Плишкинскому трактам. Также частично электричества не будет в Хомутово, Оёк, Карлук, Коммунальник, Грановщина, Карьер, Веселое, Ангара, Столбовая и в некоторых СНТ.

Причина отключения — необходимость провести ремонтные работы.

Ранее сообщалось о том, что в иркутском сквере Кирова установили световые фигуры смешариков.

ЖКХ