Жители Иркутска сообщают о массовом сбое работы Viber

Жалобы на работу Viber (18+) стали поступать от иркутян после блокировки мессенджера в России. По данным Роскомнадзора, решение принято из соображений безопасности, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба регулятора, доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».