Жители Иркутска сообщают о массовом сбое работы Viber

Как сообщает пресс-служба регулятора, доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».