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Жители Иркутска сообщают о массовом сбое работы Viber

Мессенджер заблокировали в России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жалобы на работу Viber (18+) стали поступать от иркутян после блокировки мессенджера в России. По данным Роскомнадзора, решение принято из соображений безопасности, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба регулятора, доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

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