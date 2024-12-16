О расписании пассажирского транспорта в декабре рассказали в мэрии Хабаровска

Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф» (18+), веб-приложением «Go2bus» (18+), либо уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска ХМНИЦ по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56.