11 городов и сёл Хабаровского края поборются за гранты на развитие среды

Хабаровский край примет участие в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для Дальневосточного федерального округа, который стартует в 2025 году. На конкурс готовят 15 проектов от 11 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Среди проектов благоустройства — парк «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре, стадион на улице Октябрьской в Бикине, парки «Парус» в Советской Гавани и «История рождения города Вяземский». Амурск представит сразу три проекта: благоустройство Центрального парка, проспекта Победы и сквера «Кольцо». Также свои заявки направят поселки Некрасовка, Корфовский, Князе-Волконское, Хор, Чегдомын и Ванино. Сумма всех проектов достигает 2 миллиардов рублей.
Победители конкурса получат гранты на реализацию своих идей в 2026—2027 годах. Как отметили в краевом минЖКХ, за предыдущие годы Хабаровский край направил 38 заявок, из которых 18 стали победителями. В рамках этих проектов выделено 1,8 млрд рублей на благоустройство общественных пространств.
Ранее в регионе были обновлены такие объекты, как площадь Победы в Советской Гавани, парк культуры и отдыха в Бикине, площадь «Икар над Амуром» в Амурске и другие. В 2024 году завершены работы на набережной Николаевска-на-Амуре, Матросском парке в Заветах Ильича, центральной площади в Тополево и молодежном сквере в Чегдомыне. А в 2025 году будут благоустроены общественные пространства в поселках Солнечный, Новый Ургал, Хор, Ванино и Корфовский и начнётся реализация проектов-победителей этого года, среди которых сквер «Молодежный» в Амурске, площадь 30-летия Победы в Вяземском и другие. На эти работы край получил 700 млн рублей.
Конкурс продлен до 2030 года по поручению Президента России. На поддержку победителей дополнительно выделят 5 млрд рублей. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».