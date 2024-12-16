11 городов и сёл Хабаровского края поборются за гранты на развитие среды

Ранее в регионе были обновлены такие объекты, как площадь Победы в Советской Гавани, парк культуры и отдыха в Бикине, площадь «Икар над Амуром» в Амурске и другие. В 2024 году завершены работы на набережной Николаевска-на-Амуре, Матросском парке в Заветах Ильича, центральной площади в Тополево и молодежном сквере в Чегдомыне. А в 2025 году будут благоустроены общественные пространства в поселках Солнечный, Новый Ургал, Хор, Ванино и Корфовский и начнётся реализация проектов-победителей этого года, среди которых сквер «Молодежный» в Амурске, площадь 30-летия Победы в Вяземском и другие. На эти работы край получил 700 млн рублей.