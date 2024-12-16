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В Омске готовится к сдаче дом для дольщиков

В Омске готовится к сдаче долгострой на 11-й Ремесленной.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сдают долгострой на 11-й Ремесленной. Здесь на завершающем этапе проверка государственного строительного надзора. Работы выполняет компания ООО «ГК “Энергосистемы” за счёт средств федерального Фонда развития территорий.

В здании 59 квартир, из которых 52 будут переданы участникам долевого строительства. После сдачи здания в эксплуатацию оно будет исключено из Единого реестра проблемных объектов.

Добавим, что в конце года в Омске сдадут еще одну многоэтажку для обманутых дольщиков на Перелета. Жилье в новом доме получат 167 граждан-участников долевого строительства.