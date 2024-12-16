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Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется сильными перепадами температур

Жителей республики ждут температурные качели.

Источник: Комсомольская правда

Начало новой рабочей недели в Башкирии ознаменуется ухудшением погоды. Об этом предупреждают республиканские синоптики.

По их прогнозам, сегодня, 16 декабря, в некоторых районах ожидается метель, порывы ветра будут достигать 21 м/с, на всей территории Башкирии пройдут обильные снегопады. Также метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах: прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица.

— Если температура воздуха ночью падала до −20 градусов, днем она поднимется до −1,-6°, — добавили в Башгидрометцентре.

Характер погоды не изменится и во вторник, 17 декабря.

— Столбики термометров ночью и днем покажут −2,-7°, — заключили синоптики.

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