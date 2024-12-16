Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется сильными перепадами температур

Начало новой рабочей недели в Башкирии ознаменуется ухудшением погоды. Об этом предупреждают республиканские синоптики.
По их прогнозам, сегодня, 16 декабря, в некоторых районах ожидается метель, порывы ветра будут достигать 21 м/с, на всей территории Башкирии пройдут обильные снегопады. Также метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах: прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица.
— Если температура воздуха ночью падала до −20 градусов, днем она поднимется до −1,-6°, — добавили в Башгидрометцентре.
Характер погоды не изменится и во вторник, 17 декабря.
— Столбики термометров ночью и днем покажут −2,-7°, — заключили синоптики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.