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В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 700 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей выявлено в России, ущерб от таких схем составил не менее 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Источник: Freepik

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — сказал он.

Начальник главка привел пример успешной работы по выявлению схемы хищения маткапитала. Он пояснил, что ее участники подавали в МФЦ заявления, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов.

«На основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении детей. Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», — отметил Курносенко.