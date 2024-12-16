В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — сказал он.
Начальник главка привел пример успешной работы по выявлению схемы хищения маткапитала. Он пояснил, что ее участники подавали в МФЦ заявления, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов.
«На основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении детей. Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», — отметил Курносенко.