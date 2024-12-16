В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

Начальник главка привел пример успешной работы по выявлению схемы хищения маткапитала. Он пояснил, что ее участники подавали в МФЦ заявления, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов.