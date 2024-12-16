Сколько туристов едут лечиться в Крым

«В скором времени появится проморолик, посвященный санаторно-курортному лечению в Республике Крым. И уже выпустили мы путеводитель по всем нашим здравницам — по регионам, где у нас и что лечится. Если это западное побережье, то это опорно-двигательный аппарат и нервная система, если это ЮБК, то это климатолечение. Представлен и восточный берег республики», — уточнил глава профильного министерства.