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Сколько туристов едут лечиться в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

«31% туристов, прибывающих в Республику Крым приходится именно на санаторно-курортное лечение и оздоровление», — заявил Ганзий.

По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.

«На наш взгляд, это одна из стратегических задач в сфере туризма, и работа в этом направлении активно ведется. Мы сейчас заканчиваем формирование стратегии развития туризма вообще в Республике Крым до 2036 года, и единый большой блок посвящен именно этому», — сказал министр.

Кроме того, по словам Ганзия, на полях выставки «MedTravelExpo — 2024», прошедшей в Москве в первую неделю декабря с участием делегации из Крыма, Минкурортов РК удалось договориться о нескольких проектах, которые в том числе помогут дальнейшему развитию медицинского туризма на полуострове.

«С коллегами мы проговорили, что в следующем году в Республике Крым состоится форум по пелоидетерапии (грязелечение — ред.). Плюс договорились, что расширим мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки здравоохранения в Крыму, которая состоится в сентябре 2025 года. То есть запланировали огромное количество мероприятий», — сказал Ганзий.

Министр также отметил, что будет увеличен объем медийной продукции, презентующей гостям Крым как здравницу.

«В скором времени появится проморолик, посвященный санаторно-курортному лечению в Республике Крым. И уже выпустили мы путеводитель по всем нашим здравницам — по регионам, где у нас и что лечится. Если это западное побережье, то это опорно-двигательный аппарат и нервная система, если это ЮБК, то это климатолечение. Представлен и восточный берег республики», — уточнил глава профильного министерства.

туризм и отдых