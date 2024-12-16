Режиссер Мархолиа рассказал о своем спектакле по пьесе Горького «На дне»

Режиссер Роман Мархолиа представил свою версию пьесы Максима Горького «На дне». В главных ролях — народные артисты России Михаил Пореченков и Светлана Крючкова. Действие перенесено в наши дни. Ночлежка для столичных бездомных в новом прочтении — это капсульный отель.
«Первое название пьесы было “Без солнца”. А если без солнца, откуда свет? Только изнутри. Этот спектакль о людях, светящихся изнутри. Что увлекает меня в пьесе “На дне”, признанной шедевром мировой драматургии и самой известной пьесе Максима Горького? Неистребимый вкус к жизни ее персонажей, яростное стремление человека продлить свои дни, несмотря на суровые предлагаемые обстоятельства», — поделился режиссер.
Художник Владимир Ковальчук на сцене выстроил капсульный отель со спальными местами в виде ячеек камеры хранения. Десять светящихся окошек. На второй ярус можно забраться по лестнице. Это временное пристанище для заблудших сюда. В центре импровизированный экран, металлическая вокзальная скамья и большой стол, за которым собираются обитатели.
Вор, проститутка, шулер, торговка, полицейский, слесарь, сапожник — герои Горького не перевелись и в наши дни. Не имея собственного дома, им ничего не остается, как приспосабливаться к условиям и не терять бодрости духа.
«Автор не случайно помещает своих протеже — воров, убийц, шулеров, проституток — на самое дно жизни, в закрытое пространство ночлежного дома. Это Ноев ковчег, где спасаются неповторимые человеческие экземпляры, коими пренебрегает “нормальное” общество», — отметил Мархолиа.
«На дне» показывают в учебно-театральном комплексе ГИТИС, на улице Академика Пилюгина, 2. Там на время реконструкции сцены на Поварской разместилась «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Но скоро работы в историческом здании подойдут к финалу, и спектакли снова можно будет увидеть в обновленном пространстве в центре Москвы.
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