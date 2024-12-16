Режиссер Мархолиа рассказал о своем спектакле по пьесе Горького «На дне»

«Первое название пьесы было “Без солнца”. А если без солнца, откуда свет? Только изнутри. Этот спектакль о людях, светящихся изнутри. Что увлекает меня в пьесе “На дне”, признанной шедевром мировой драматургии и самой известной пьесе Максима Горького? Неистребимый вкус к жизни ее персонажей, яростное стремление человека продлить свои дни, несмотря на суровые предлагаемые обстоятельства», — поделился режиссер.