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Отопление и горячую воду частично отключат в двух округах Иркутска 16 декабря

Специалисты проведут ремонт на тепловой сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В некоторых домах Иркутска 16 декабря отключили отопление и горячую воду. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, ограничения коснулись Свердловского и Правобережного округа.

— Теплоснабжение ограничат для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. Ремонт тепловой сети пройдет по улицам Спартаковская, 8, Депутатская, 77, Баумана, 238, — сообщил оператор.

Работы продлятся дл пяти-шести часов вечера. Точную продолжительность и адреса можно посмотреть в таблице.

Работы закончатся ближе к вечеру. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском округе Иркутска произошла коммунальная авария на сетях горячего водоснабжения утром 16 декабря. Случилось все в районе дома № 275/8 на Лермонтова. Специалисты выясняют причины.