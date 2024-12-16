Детские пособия в Приморье за декабрь будут перечислены раньше срока

Напомним, в Приморье почти в два раза замедлились темпы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди причин власти называют рост цен на недвижимость, нехватку на рынке подходящего под критерии закона жилья, а также «зависшие» целевые проекты, в частности, дома на ул. Русской во Владивостоке.