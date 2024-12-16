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Детские пособия в Приморье за декабрь будут перечислены раньше срока

Зачисление средств перенесено из-за новогодних праздников.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в связи с новогодними праздниками детские выплаты за декабрь будут перечислены 25 декабря. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе в регионального отделения Социального фонда России.

Отмечается, что зачисление средств будет происходить в течение дня, поэтому, если деньги не поступили утром, следует ожидать их поступления до конца дня.

25 декабря на счета будут перечислены следующие пособия:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих и неработающих родителей;
  • Выплата на первого ребенка до 3 лет;
  • Пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного;
  • Ежемесячная выплата из материнского капитала.

Тем, кто получает пособия через «Почту России», выплаты будут доставлены в январе, согласно традиционному графику. Для получения точной информации о сроках доставки следует обратиться в почтовое отделение по месту жительства.

Следующие выплаты будут произведены по стандартному графику: за январь — в феврале 2024 года.

Напомним, в Приморье почти в два раза замедлились темпы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди причин власти называют рост цен на недвижимость, нехватку на рынке подходящего под критерии закона жилья, а также «зависшие» целевые проекты, в частности, дома на ул. Русской во Владивостоке.