Детские пособия в Приморье за декабрь будут перечислены раньше срока

В Приморье в связи с новогодними праздниками детские выплаты за декабрь будут перечислены 25 декабря. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе в регионального отделения Социального фонда России.
Отмечается, что зачисление средств будет происходить в течение дня, поэтому, если деньги не поступили утром, следует ожидать их поступления до конца дня.
25 декабря на счета будут перечислены следующие пособия:
- Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих и неработающих родителей;
- Выплата на первого ребенка до 3 лет;
- Пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного;
- Ежемесячная выплата из материнского капитала.
Тем, кто получает пособия через «Почту России», выплаты будут доставлены в январе, согласно традиционному графику. Для получения точной информации о сроках доставки следует обратиться в почтовое отделение по месту жительства.
Следующие выплаты будут произведены по стандартному графику: за январь — в феврале 2024 года.
Напомним, в Приморье почти в два раза замедлились темпы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди причин власти называют рост цен на недвижимость, нехватку на рынке подходящего под критерии закона жилья, а также «зависшие» целевые проекты, в частности, дома на ул. Русской во Владивостоке.