В Красноярске известный торговый центр хотят превратить в IT-парк

«Считаю, это действительно рывок в будущее. У нас в школах и ВУЗах растут гении айти, но, к сожалению, многие уезжают в другие города, потому что реализовать себя здесь, дома, им негде пока. А ведь это 500 молодых айтишников в год — мощный потенциал, который необходимо раскрывать! Особенно сейчас, когда перед страной стоят серьёзные вызовы в области импортозамещения и технологической независимости», — отметил Сергей Ерёмин.