В Красноярске известный торговый центр хотят превратить в IT-парк

Об этом рассказал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Ерёмин.
Он пояснил, что о планах создания IT-парка стало известно на встрече, которую провел с молодежью губернатор края Михаил Котюков.
«Считаю, это действительно рывок в будущее. У нас в школах и ВУЗах растут гении айти, но, к сожалению, многие уезжают в другие города, потому что реализовать себя здесь, дома, им негде пока. А ведь это 500 молодых айтишников в год — мощный потенциал, который необходимо раскрывать! Особенно сейчас, когда перед страной стоят серьёзные вызовы в области импортозамещения и технологической независимости», — отметил Сергей Ерёмин.
Чтобы лучшие ученики оставались в Красноярске, нужна поддержка IT-компаний.
«Губернатор сказал, что сейчас выкупается здание известного нам всем ТЦ “Квант” и именно здесь и будет создан IT-парк. Рад, что край не только понимает этот запрос, но и действует. Это реальная поддержка молодёжи! Уверен, Красноярск сможет стать привлекательным для многих IT-компаний и инноваций, — заключил Сергей Ерёмин.
При этом представители ТЦ «Квант» рассказали Newslab, что само здание и земля под ним находится в частной собственности. Каких-либо официальных предложений о выкупе они пока не получали.