Присяжные вынесли обвинительный вердикт по «стрелку» из Находки

Присяжные заседатели в Находке единогласно вынесли обвинительный вердикт по делу местного жителя 1982 года рождения. Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», это решение стало результатом рассмотрения доказательств, представленных городским государственным обвинителем.
Суд установил, что утром 18 мая 2022 года возле жилых домов на улице Арсеньева в Находке обвиняемый несколько раз выстрелил в 42-летнего мужчину из огнестрельного оружия. Причиной нападения стал конфликт из-за автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Несмотря на полученные ранения в спину и предплечье, потерпевший сумел скрыться от стрелявшего.
Теперь, основываясь на вердикте присяжных, председательствующий судья вынесет окончательный приговор. В ходе этого будет определена правовая квалификация действий подсудимого и назначено наказание за совершённое преступление в соответствии с уголовным законодательством.