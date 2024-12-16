Присяжные вынесли обвинительный вердикт по «стрелку» из Находки

Суд установил, что утром 18 мая 2022 года возле жилых домов на улице Арсеньева в Находке обвиняемый несколько раз выстрелил в 42-летнего мужчину из огнестрельного оружия. Причиной нападения стал конфликт из-за автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Несмотря на полученные ранения в спину и предплечье, потерпевший сумел скрыться от стрелявшего.