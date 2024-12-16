В Башкирии прогнозируется сильный снегопад. Из-за осадков ожидается ухудшение дорожных условий.
По прогнозам синоптиков Башгидромета, 16 декабря после ночных морозов −15 −20 градусов ожидается снегопад, по северу сильный. Местами метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −1,-6°.
17 декабря сильный снег обещают на юге, в остальных районах снег будет идти временами. Местами метель. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4,-9°, днем −1,-6°.
18 декабря временами будет идти снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −1,-5°.