В Башкирии прогнозируется сильный снегопад

По прогнозам синоптиков Башгидромета, 16 декабря после ночных морозов −15 −20 градусов ожидается снегопад, по северу сильный. Местами метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −1,-6°.