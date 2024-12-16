Красноярцы пожаловались на очереди к поезду Деда Мороза

На вокзале состоялось новогоднее представление с участием главных героев праздника. Горожане могли посетить вагон с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы, отправить письмо Деду Морозу, а также воспользоваться услугами вагонов-ресторанов.
Тем, кто приобрел билеты, открылись двери в приемную Деда Мороза, а также в «Сказочную деревню» с играми и квестами, «вагон-сцену», «вагон-кукольный театр», «вагон-лавку» с северными сувенирами и «вагон-буфет» для чаепитий.
Однако, как сообщила одна из посетительниц, те, кто пришел на бесплатное представление и не оказался в первых рядах, столкнулись с трудностями. Родители, занявшие передние места, часто садили детей на плечи, что затрудняло обзор для других зрителей.
«Мой ребенок очень ждал праздник. Перед нами стояли взрослые, которые посадили своих детей на плечи и закрыли обзор. За нами были еще много маленьких детей, которые не могли ничего увидеть. Нам удалось пробраться вперед, когда некоторые зрители начали уходить», — рассказала красноярка.
В компании КрасЖД подтвердили информацию о том, что некоторые родители действительно загораживали вид другим зрителям. Волонтеры мероприятия уже провели беседы с такими родителями и призвали их пропускать вперед тех, кто стоит дальше. Также они напомнили, что о любых неудобствах можно сообщать волонтерам.