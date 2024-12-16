Красноярцы пожаловались на очереди к поезду Деда Мороза

«Мой ребенок очень ждал праздник. Перед нами стояли взрослые, которые посадили своих детей на плечи и закрыли обзор. За нами были еще много маленьких детей, которые не могли ничего увидеть. Нам удалось пробраться вперед, когда некоторые зрители начали уходить», — рассказала красноярка.