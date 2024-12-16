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На Омской крепости устанавливают праздничные фигуры с подсветкой

В Омске готовятся к празднованию Нового года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской крепости заканчиваются приготовления к празднованию Нового года. В Омской крепости строится ледовый городок. Здесь уже установлена ярковая световая иллюминация.

Фото: Омский путеводитель.

Сейчас идут работы по установке главной городской елки. Также на площадке представлена уличная аудиоспектакль-променад «У старых стен есть голоса». В нём воины-сибиряки рассказывают историю Омской крепости от её основания до начала Первой мировой войны.

Проекции будут доступны для просмотра с 18:00 до 07:00.