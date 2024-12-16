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Жительницу Пермского края наказали за самостоятельное тушение пожара

О происшествии она сообщила в МЧС только через несколько месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Жительницу Пермского края, которая самостоятельно справилась с пожаром на даче и не сообщила о ЧП в пожарную охрану, привлекли к административной ответственности, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в июне 2024 года произошёл пожар на даче в Краснокамском городском округе, однако хозяйка сообщила о нём пожарной охране лишь в ноябре. Как выяснилось, она потушила огонь самостоятельно.

Так как женщина не сообщила о ЧП пожарной охране вовремя, её привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ — «Нарушение требований пожарной безопасности».

В МЧС не уточняют, как именно наказали нарушительницу, однако эта статья КоАП РФ предполагает для физических лиц как предупреждение, так и штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

штрафы