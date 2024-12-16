На Красноярск надвигаются метель и сильный ветер

Сегодня, 16 декабря, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Также непогода будет бушевать на юге Таймыра и в Туруханском районе. На дорогах региона сохранится гололедица.
Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы писали, что на рабочей неделе в краевом центре установится холодная, но ясная погода.