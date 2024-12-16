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На Красноярск надвигаются метель и сильный ветер

На Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель.

Сейчас в Олбани: -1° 4 м/с 86% 769 мм рт. ст. -3°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 декабря, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Также непогода будет бушевать на юге Таймыра и в Туруханском районе. На дорогах региона сохранится гололедица.

Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что на рабочей неделе в краевом центре установится холодная, но ясная погода.