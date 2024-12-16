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Глава СК РФ Бастрыкин затребовал повторный доклад о нарушении прав жильцов общежития в Омске

Ранее в СМИ сообщалось о ненадлежащем состоянии здания общежития на Молодогвардейской, построенного в 1968 году.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов общежития на улице Молодогвардейской в Омске.

Ранее в СМИ сообщалось о ненадлежащем состоянии здания общежития, построенного в 1968 году. Из-за трещин возникла угроза обрушения. Также в доме выявлены неисправности в системах водоснабжения, водоотведения и канализации. С декабря 2022 года жилые помещения не отапливаются из-за неполадок в отопительной системе, несмотря на исправное внесение платы за коммунальные услуги. Многочисленные обращения граждан к управляющей компании и местным властям не дали результатов.

В связи с этим Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин ранее запрашивал доклад о проведенном следствии, но потребовал повторной информации для анализа установленных обстоятельств и принятия дополнительных мер по защите прав жильцов.

Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета РФ.