Глава СК РФ Бастрыкин затребовал повторный доклад о нарушении прав жильцов общежития в Омске

Ранее в СМИ сообщалось о ненадлежащем состоянии здания общежития, построенного в 1968 году. Из-за трещин возникла угроза обрушения. Также в доме выявлены неисправности в системах водоснабжения, водоотведения и канализации. С декабря 2022 года жилые помещения не отапливаются из-за неполадок в отопительной системе, несмотря на исправное внесение платы за коммунальные услуги. Многочисленные обращения граждан к управляющей компании и местным властям не дали результатов.