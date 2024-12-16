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На федеральных трассах в Самарской области ночью работали почти 100 спецмашин

В Самарской области ликвидируют последствия снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 декабря на Самарскую область обрушились снегопад и метель. На дороги региона выпустили снегоуборочную технику. По данным министерства транспорта Самарской области, на региональных дорогах работали более 200 единиц техники, около 50 из них — в Самаре.

— На федеральных трассах на территории Самарской области работает 98 единиц техники, — сообщали в региональном минтрансе вечером 15 декабря.

В ведомстве отметили, что количество техники могут увеличить, если возникнет такая необходимость.

Из-за сильной метели на трассе М-5 ограничили движение. Узнать, как обстоит дело на той или иной трассе, открыт ли по ней проезд, можно по телефону 8 (846) 268−41−41. Синоптики прогнозировали, что сильный снег может идти весь день 16 декабря.

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