На федеральных трассах в Самарской области ночью работали почти 100 спецмашин

Из-за сильной метели на трассе М-5 ограничили движение. Узнать, как обстоит дело на той или иной трассе, открыт ли по ней проезд, можно по телефону 8 (846) 268−41−41 . Синоптики прогнозировали, что сильный снег может идти весь день 16 декабря.