В Железногорске бесправный водитель устроил погоню с полицией со стрельбой

В Железногорске задержали пьяного водителя без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В поселке Первомайский полицейские заметили нарушителя, который совершал опасные маневры на дорогах. Ехал по встречной полосе. Его попытались остановить с помощью громкоговорителя, затем отправились в погоню. После предупредительных выстрелов в воздух полицейские выстрелили по колесам иномарки. Нарушитель остановился.
Выяснилось, что за рулем был житель Железногорска 1989 года рождения. У него не было водительских прав, но зато он был с признаками опьянения.
Составлено восемь административных протоколов. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске произошло ДТП с участием автобуса. Пострадали несколько пассажиров.