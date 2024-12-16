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В Железногорске бесправный водитель устроил погоню с полицией со стрельбой

Полицейские стреляли по колесам нарушителя, чтобы его остановить.

Источник: ГУ МВД

В Железногорске задержали пьяного водителя без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В поселке Первомайский полицейские заметили нарушителя, который совершал опасные маневры на дорогах. Ехал по встречной полосе. Его попытались остановить с помощью громкоговорителя, затем отправились в погоню. После предупредительных выстрелов в воздух полицейские выстрелили по колесам иномарки. Нарушитель остановился.

Выяснилось, что за рулем был житель Железногорска 1989 года рождения. У него не было водительских прав, но зато он был с признаками опьянения.

Составлено восемь административных протоколов. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске произошло ДТП с участием автобуса. Пострадали несколько пассажиров.

ГИБДД