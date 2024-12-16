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Глава Минздрава на фоне скандала направилась в Катав-Ивановск, где затягивается ремонт больницы

Губернатор Челябинской области на фоне скандала отправил главу Минздрава в Катав-Ивановск, где затягивается ремонт больницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, горожане обратились на Прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой помочь им вернуть качественное медицинское обслуживание в городе.

Дело в том, что районная больница уже несколько лет закрыта на ремонт, людям приходится ездить к узким специалистам в соседние муниципалитеты для стационарного лечения. «Хирургия — одно из медицинских направлений, которого в Катав-Ивановске последние годы нет», — говорится в обращении.

После огласки председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего ремонта медицинского учреждения. Сотрудники ведомства проверяют чиновников по статье 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

«Сегодня министр здравоохранения региона работает в Катав-Ивановске. Татьяна Колчинская проинспектирует ход ремонтных работ в районной больнице Катав-Ивановска», — прокомментировали в пресс-службе областного министерства.

Там утверждают, что «в ходе демонтажа здания были выявлены повреждения несущей конструкции, а на работы по усилению конструкции были выделены дополнительные средства из областного бюджета».

Ремонтные работы будут полностью закончены в 2025 году, заключили в ведомстве.

медицина
строительство