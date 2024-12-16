Глава Минздрава на фоне скандала направилась в Катав-Ивановск, где затягивается ремонт больницы

Дело в том, что районная больница уже несколько лет закрыта на ремонт, людям приходится ездить к узким специалистам в соседние муниципалитеты для стационарного лечения. «Хирургия — одно из медицинских направлений, которого в Катав-Ивановске последние годы нет», — говорится в обращении.