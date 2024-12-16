Уфу сковали утренние 9-балльные пробки

Что касается движения по основным городским магистралям, то по улице Заки Валиди движение плотное от развязки с проспектом С. Юлаева до ул. Цюрупы. Средняя скорость машин здесь составляет 19,8 км /ч. По проспекту Салавата Юлаева плотное движение фиксируется на подъем на улицу З. Валиди. Водители едут со скоростью 51,1 км /ч.