Уфу сковали утренние 9-балльные пробки

Как сообщает минтранс РБ, плотное движение наблюдается на въезд в столицу республики со стороны Р-240 (от ТРЦ «Мега» до Бельского моста), микрорайонов Затон и Шакша, а также улицы Пугачева.
Что касается движения по основным городским магистралям, то по улице Заки Валиди движение плотное от развязки с проспектом С. Юлаева до ул. Цюрупы. Средняя скорость машин здесь составляет 19,8 км /ч. По проспекту Салавата Юлаева плотное движение фиксируется на подъем на улицу З. Валиди. Водители едут со скоростью 51,1 км /ч.
По данным 2ГИС, затруденное движение наблюдается на проспекте Октября, улицы Менделеева, Маршала Жукова. «Покраснели» Оренбургский тракт, Сочинская, Степана Кувыкина, Р. Зорге, Айская, Уфимское шоссе и другие улицы города.