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Уфу сковали утренние 9-балльные пробки

Утренние 9-балльные пробки сковали Уфу в понедельник, 16 декабря.

Источник: 2ГИС

Как сообщает минтранс РБ, плотное движение наблюдается на въезд в столицу республики со стороны Р-240 (от ТРЦ «Мега» до Бельского моста), микрорайонов Затон и Шакша, а также улицы Пугачева.

Что касается движения по основным городским магистралям, то по улице Заки Валиди движение плотное от развязки с проспектом С. Юлаева до ул. Цюрупы. Средняя скорость машин здесь составляет 19,8 км /ч. По проспекту Салавата Юлаева плотное движение фиксируется на подъем на улицу З. Валиди. Водители едут со скоростью 51,1 км /ч.

По данным 2ГИС, затруденное движение наблюдается на проспекте Октября, улицы Менделеева, Маршала Жукова. «Покраснели» Оренбургский тракт, Сочинская, Степана Кувыкина, Р. Зорге, Айская, Уфимское шоссе и другие улицы города.