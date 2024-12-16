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Снегопад в Алматы: коммунальные службы работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме из-за снегопада, передает DKnews.kz.

Сейчас в Олбани: -1° 5 м/с 93% 766 мм рт. ст. -3°
Источник: t.me/almaty_akimat

  • Снег начался вчера и продолжится до утра 16 декабря.
  • На 22:00 в городе выпало 4 см снега, на Каменском плато — 15 см, в горах — до 35 см.

Коммунальные службы мобилизовали:

  • 396 единиц спецтехники
  • 240 дорожных рабочих
  • 122 пескоразбрасывателя уже обработали дороги, израсходовав 645 тонн смеси.

Особое внимание уделяется горным и предгорным районам. Для очистки тротуаров задействовано 65 единиц малогабаритной техники.

Прогноз:

  • Ночью −6…-8°C, ветер до 13 м/с.
  • Ожидается гололед.

Водителям:

  • Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
  • Не паркуйтесь на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.

Жителей просят избегать поездок к «Медеу» и «Шымбулак» до окончания непогоды.