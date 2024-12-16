Снегопад в Алматы: коммунальные службы работают в усиленном режиме

- Снег начался вчера и продолжится до утра 16 декабря.
- На 22:00 в городе выпало 4 см снега, на Каменском плато — 15 см, в горах — до 35 см.
Коммунальные службы мобилизовали:
- 396 единиц спецтехники
- 240 дорожных рабочих
- 122 пескоразбрасывателя уже обработали дороги, израсходовав 645 тонн смеси.
Особое внимание уделяется горным и предгорным районам. Для очистки тротуаров задействовано 65 единиц малогабаритной техники.
Прогноз:
- Ночью −6…-8°C, ветер до 13 м/с.
- Ожидается гололед.
Водителям:
- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
- Не паркуйтесь на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике
Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.
Жителей просят избегать поездок к «Медеу» и «Шымбулак» до окончания непогоды.