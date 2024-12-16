В Пермском крае на реке Сылве открыли первую ледовую переправу

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом на ледовую переправу необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.