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В Пермском крае на реке Сылве открыли первую ледовую переправу

Ледовая переправа свяжет деревню Мостовая и село Насадка.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгурском округе открыли ледовую переправу через реку Сылву. Об открытии первой переправы по льду водоема в Прикамье сообщило краевое МЧС.

Ледовая переправа находится между деревней Мостовой и селом Насадка. Грузоподъемность трассы рассчитана на технику до 3 тонн.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом на ледовую переправу необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».