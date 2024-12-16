В Пермском крае на реке Сылве открыли первую ледовую переправу

В Кунгурском округе открыли ледовую переправу через реку Сылву. Об открытии первой переправы по льду водоема в Прикамье сообщило краевое МЧС.
Ледовая переправа находится между деревней Мостовой и селом Насадка. Грузоподъемность трассы рассчитана на технику до 3 тонн.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом на ледовую переправу необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».