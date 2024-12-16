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Волгоградцам объяснили, как грамотно и адекватно организовать питание

Специалисты регуправления Роспотребнадзора заявили, что очень важно ежедневно восполнять потраченные макронутриенты, микронутриенты и жидкость.

Источник: Freepik

Так, некоторые категории продуктов считаются менее полезными, а при злоупотреблении они даже вредны. В ежедневном или недельном рационе лучше сократить потребление мясных и рыбных консервов, жирного мяса, острых и кислых продуктов, соусов на основе майонеза, излишнего белка (в рационе + спортпит), добавленного сахара.

Ограничьте простые углеводы, в рационе углеводы должны составлять 55−60% преимущественно за счет сложных (ц/з хлеб, крупы, бобовые). Также стоит ограничить жиры, допустимо употребление жирных сортов рыбы, растительных масел, молочных жиров.

Уменьшите потребление соли. Максимальная суточная доза составляет 1 чайную ложку в сутки.

Откажитесь от потребления конфет, тортов, лимонада. Замените бесполезные сладости сухофруктами.

Однако если вы здоровый человек, то вам не повредит пару раз в неделю съесть гамбургер, шашлык, эклер или порцую салата с майонезом. Главное — не злоупотреблять.

Также эксперты порекомендовали не покупать полуфабрикаты, не забывать об употреблении свежих овощей и фруктов и пить достаточное количество жидкости.

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