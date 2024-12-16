Волгоградцам объяснили, как грамотно и адекватно организовать питание

Так, некоторые категории продуктов считаются менее полезными, а при злоупотреблении они даже вредны. В ежедневном или недельном рационе лучше сократить потребление мясных и рыбных консервов, жирного мяса, острых и кислых продуктов, соусов на основе майонеза, излишнего белка (в рационе + спортпит), добавленного сахара.