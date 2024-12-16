Глава Вихоревки стал кандидатом на выборах мэра Братского района

Николай Дружинин набрал 648 голосов на предварительном голосовании, поэтому теперь станет кандидатом от партии «Единая России» на выборах мэра Братского района. Об этом в социальных сетях сообщила депутат Законодательного Собрания Иркутской области Елена Крыжановская.
— Николай Юрьевич уже восемь лет успешно работает главой Вихоревки, за это время зарекомендовал себя как профессионал, готовый решать важнейшие задачи для нашего района, — поделились Елена Крыжановская.
Предварительное голосование состоялось 15 декабря 2024 в электронном формате. Явка достигла 54%. Напомним, что выборы мэра Братского района назначены на 2 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 17 декабря пройдет прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. Изначально она была запланирована на 10 декабря, но мероприятие пришлось перенести из-за болезни главы региона.