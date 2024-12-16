Кабмин поддержал наказание за утаивание информации о диверсии

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России» Дмитрием Вяткиным и Василием Пискаревым. Изменения вносятся в Уголовный кодекс — в статью 205.6 (несообщение о преступлении). Согласно ей, неуведомление правоохранителей о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, предусмотренных определенными статьями, наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до года.
К таким преступлениям, в частности, относятся теракт, захват заложников, организация незаконного вооруженного формирования, угон самолета, незаконное обращение с ядерными материалами, насильственный захват власти. В списке есть и другие пункты. Теперь к преступлениям, несообщение о которых будет наказываться, также отнесены диверсия, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для этого, организация диверсионного сообщества и участие в нем.
Как поясняется в сопроводительных материалах, в условиях спецоперации выросло число диверсионных атак на значимые объекты на территории РФ. При этом «рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются», констатируют законодатели. Это не позволяет правоохранителям заранее узнавать о планируемом поджоге или подрыве. Власти рассчитывают, что подготовленные поправки помогут предотвращать диверсии на энергетических и транспортных объектах.
Экспертное мнение.
Как пояснил ТАСС зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, диверсионные преступления обычно относятся к особо тяжким и «наносят значительный урон обществу». Они нацелены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.
Поэтому, считает эксперт, утаивание информации о готовящейся или совершаемой диверсии должно наказываться по уголовным статьям. А подготовленный законопроект «направлен на предупреждение совершения диверсионных преступлений и повышение уровня защищенности граждан».
«Своевременное реагирование гражданами на сведения о совершении или подготовке к совершению диверсионной деятельности могло бы существенно повысить возможности органов безопасности и правоохранительных органов по выявлению и предотвращению актов терроризма», — подытожил Черепанов.