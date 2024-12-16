Кабмин поддержал наказание за утаивание информации о диверсии

К таким преступлениям, в частности, относятся теракт, захват заложников, организация незаконного вооруженного формирования, угон самолета, незаконное обращение с ядерными материалами, насильственный захват власти. В списке есть и другие пункты. Теперь к преступлениям, несообщение о которых будет наказываться, также отнесены диверсия, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для этого, организация диверсионного сообщества и участие в нем.