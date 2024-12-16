Более 70% первокурсников московских колледжей хотят работать по специальности — опрос

Кроме того, более 70% первокурсников посещали профориентационные мероприятия в девятом классе. В их числе дни открытых дверей, фестивали колледжей и профтестирования в центре «Профессии будущего». Во время дней открытых дверей школьники принимают участие в практических мастер-классах, общаются со студентами и педагогами, а также узнают больше о поступлении. Несколько раз в год в столице проводятся масштабные фестивали колледжей. Например, осенний фестиваль, который прошел с 26 октября по 2 ноября, посетили свыше 30 тыс. человек.