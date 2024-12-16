Более 70% первокурсников московских колледжей хотят работать по специальности — опрос

«В опросе приняли участие более 29 тыс. первокурсников столичных колледжей. Результаты исследования говорят о том, что главная мотивация для них — возможность раньше устроиться на работу и начать самостоятельную жизнь. При выборе колледжа абитуриенты обращают внимание на атмосферу, рейтинг учебного заведения и интересный учебный план», — говорится в сообщении.
Как отмечается, более половины студентов отметили, что они хотели поступить в конкретный колледж. Особенно часто такой ответ встречается среди студентов, которые поступили в узкопрофильные учебные заведения, такие как юридический колледж, колледж полиции и киноколледж № 40 «Московская международная киношкола».
При выборе профессии студенты чаще всего думают о ее прибыльности, легкости трудоустройства, а также опираются на рекомендации друзей и знакомых. Большинство приняли решение в пользу колледжа самостоятельно, при этом свыше 95% родителей одобрили желание первокурсников получить среднее профессиональное образование. Большинство студентов довольны учебной программой, а 85% уже начали изучать предметы профессиональной направленности и высоко оценивают их качество.
Кроме того, более 70% первокурсников посещали профориентационные мероприятия в девятом классе. В их числе дни открытых дверей, фестивали колледжей и профтестирования в центре «Профессии будущего». Во время дней открытых дверей школьники принимают участие в практических мастер-классах, общаются со студентами и педагогами, а также узнают больше о поступлении. Несколько раз в год в столице проводятся масштабные фестивали колледжей. Например, осенний фестиваль, который прошел с 26 октября по 2 ноября, посетили свыше 30 тыс. человек.
«Приемная кампания 2024 года показала большой интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию, поэтому было принято решение создать в колледжах Москвы еще 16 тыс. дополнительных бюджетных мест. Благодаря этому в 2024 году студентами колледжей стало в два раза больше девятиклассников — почти 36 тыс. человек. С учетом выпускников 11-х классов общее количество поступивших составило примерно 45 тыс. В числе самых востребованных специальностей среди абитуриентов 2024 года оказались “графический дизайн”, “информационные системы и программирование”, “эксплуатация беспилотных авиационных систем”, “преподавание в начальных классах” и другие направления», — говорится в материале.
Как отмечается, в столичных колледжах 70% учебного времени отводится на практику, где студенты получают необходимые профессиональные навыки. Кроме того, у городских колледжей более 3 тыс. партнеров-работодателей. В прошлом учебном году более 70 тыс. студентов прошли практику в московских компаниях. Они работали на промышленных предприятиях, в сфере услуг и гостеприимства, торговли, финансов, образования и информационных технологий. Каждый студент колледжа уже на третьем курсе получает предложение о трудоустройстве.