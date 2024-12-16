Для Балтийского моря разработают модуль климатического мониторинга

«В целях обоснования конфигурации разрабатываемого модуля климатического и экологического мониторинга российских секторов Балтийского моря и Финского залива ученые выполнили комплексную океанологическую съемку для оценки параметров термодинамического и биогеохимического состояния моря, взаимодействия “вода-воздух”, оценки потоков парниковых газов. Работы проводились в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) по госпрограмме “Наука”. Также в рамках пилотного проекта Минобрнауки проводилась комплексная океанологическая съемка на карбоновом полигоне в Юго-Восточной Балтике для изучения компонентов баланса углерода как одного из основных парниковых газов», — говорится в сообщении.