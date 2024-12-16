Для Балтийского моря разработают модуль климатического мониторинга

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новые данные о состоянии морской среды под действием климатических изменений, полученные в ходе летней экспедиции в Балтийском море на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров», лягут в основу разработки регионального модуля экологического и климатического мониторинга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«В целях обоснования конфигурации разрабатываемого модуля климатического и экологического мониторинга российских секторов Балтийского моря и Финского залива ученые выполнили комплексную океанологическую съемку для оценки параметров термодинамического и биогеохимического состояния моря, взаимодействия “вода-воздух”, оценки потоков парниковых газов. Работы проводились в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) по госпрограмме “Наука”. Также в рамках пилотного проекта Минобрнауки проводилась комплексная океанологическая съемка на карбоновом полигоне в Юго-Восточной Балтике для изучения компонентов баланса углерода как одного из основных парниковых газов», — говорится в сообщении.
Одной из ключевых задач экспедиции также стало исследование эволюции морских ландшафтов, необходимое для прогнозирования изменения климата. Морфологические особенности и границы распространения реликтовых форм на дне Балтийского моря позволяют реконструировать обстановки осадконакопления и формирования рельефа в условиях катастрофических изменений уровня моря в последние 15 тыс. лет. В ходе экспедиции ученым удалось составить карты дна, являющиеся базовыми при геоэкологическом картировании. Ландшафтные карты станут основой для пространственного планирования и устойчивого развития акваторий в условиях возрастающей антропогенной нагрузки.
Также ученые провели детальные геофизические исследования подводных дюн с целью уточнить границы, мощность, состав образований для выполнения палеогеографических реконструкций. Изучение таких форм позволило сформировать модель образования и сохранения береговых форм в ходе колебаний уровня моря. Данные исследования приобретают особую актуальность в связи с обнаруженными запасами песка, которые потенциально пригодны для наращивания искусственных пляжей Калининградской области.
Мониторинг состояния экосистемы юго-восточной части Балтийского моря, проводимый Атлантическим отделением Института океанологии РАН с 2003 года, обеспечивает наблюдение за реакцией экосистемы на изменения водообмена между глубоководными впадинами Балтийского моря. Во впадинах систематически возникает дефицит кислорода, что негативно влияет на биоразнообразие и рыбный промысел. Стремительное увеличение таких зон может привести к серьезной трансформации морской экосистемы. Данный мониторинг является одной из первостепенных задач на пути к рациональному природопользованию.