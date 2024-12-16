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Уфимские врачи перечислили продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя есть на завтрак.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что жителям Башкирии не стоит есть на голодный желудок. По словам специалистов Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, на голодный желудок не стоит употреблять такие продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, кислотность в желудке, а также может тормозить пищеварение.

К такой еде относится:

— кофе;

— Белый хлеб, сладкие мюсли и йогурты;

— Свежевыжатые соки и морсы;

— Холодная или слишком горячая вода.

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