Уфимские врачи перечислили продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Стало известно, что жителям Башкирии не стоит есть на голодный желудок. По словам специалистов Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, на голодный желудок не стоит употреблять такие продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, кислотность в желудке, а также может тормозить пищеварение.