Уфимские врачи перечислили продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Стало известно, что жителям Башкирии не стоит есть на голодный желудок. По словам специалистов Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, на голодный желудок не стоит употреблять такие продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, кислотность в желудке, а также может тормозить пищеварение.
К такой еде относится:
— кофе;
— Белый хлеб, сладкие мюсли и йогурты;
— Свежевыжатые соки и морсы;
— Холодная или слишком горячая вода.
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