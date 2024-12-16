Сильный ветер и метель ожидаются в Беларуси в понедельник

В Бресте и Гродно будет ощутимо теплее — +8…+10°C и +7…+9°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник установится облачная с прояснениями погоды, временами будет идти дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер западный 6−11 м/с, в Бресте с порывами до 21−24 м/с, а в Гродно — до 17−22 м/с.