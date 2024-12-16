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Сильный ветер и метель ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается в понедельник на большей части территории Беларуси, днем по западной половине порывы усилятся до 21−24 м/с, а в отдельных районах — до 25−26 м/с, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: -1° 4 м/с 86% 769 мм рт. ст. -3°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, днем с прояснениями. Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Утром местами прогнозируются слабые метель и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, на большей части территории страны порывы будут достигать 15−20 м/с, днем по западной половине — 21−24 м/с, а в отдельных районах — вплоть до 25−26 м/с.

Дневная температура будет колебаться от +2°С по востоку до +10°С по юго-западу страны.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Ветер также может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, и привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями, временами пройдут осадки, в основном дождь. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами осадки (снег, мокрый снег, дождь), в Витебске в первой половине дня — сильный снег и метель, слабый гололед, +3…+5°C, ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Бресте и Гродно будет ощутимо теплее — +8…+10°C и +7…+9°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник установится облачная с прояснениями погоды, временами будет идти дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер западный 6−11 м/с, в Бресте с порывами до 21−24 м/с, а в Гродно — до 17−22 м/с.