Сильный ветер и метель ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, днем с прояснениями. Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Утром местами прогнозируются слабые метель и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, на большей части территории страны порывы будут достигать 15−20 м/с, днем по западной половине — 21−24 м/с, а в отдельных районах — вплоть до 25−26 м/с.
Дневная температура будет колебаться от +2°С по востоку до +10°С по юго-западу страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Ветер также может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, и привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет облачно с прояснениями, временами пройдут осадки, в основном дождь. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами осадки (снег, мокрый снег, дождь), в Витебске в первой половине дня — сильный снег и метель, слабый гололед, +3…+5°C, ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.
В Бресте и Гродно будет ощутимо теплее — +8…+10°C и +7…+9°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник установится облачная с прояснениями погоды, временами будет идти дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер западный 6−11 м/с, в Бресте с порывами до 21−24 м/с, а в Гродно — до 17−22 м/с.