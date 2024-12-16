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К уборке Челябинска от снега привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники

К уборке Челябинска от снега 16 декабря привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня на улицах города работает 209 единиц техники. В уборке задействованы 593 дорожных рабочих», — прокомментировали в Комитете дорожного хозяйства.

Минувшей ночью работали 146 единиц техники и бригада из 194 человек.

ЖКХ