К уборке Челябинска от снега привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники

«Сегодня на улицах города работает 209 единиц техники. В уборке задействованы 593 дорожных рабочих», — прокомментировали в Комитете дорожного хозяйства.
Минувшей ночью работали 146 единиц техники и бригада из 194 человек.
К уборке Челябинска от снега 16 декабря привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня на улицах города работает 209 единиц техники. В уборке задействованы 593 дорожных рабочих», — прокомментировали в Комитете дорожного хозяйства.
Минувшей ночью работали 146 единиц техники и бригада из 194 человек.