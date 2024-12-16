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Крымский мост: оперативная обстановка на утро понедельника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Накануне днем на мостовом переходе со стороны Краснодарского края в очереди скопились порядка 200 транспортных средств. Ждать проезда приходилось около часа. Со стороны Керчи очередей не наблюдалось.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.