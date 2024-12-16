Мигранта-нелегала нашли в Иркутской области и депортировали из России

Нелегального мигранта выдворили из страны после вмешательства судебных приставов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.
У должника аннулировали документы, который были предоставлены ему для пребывания на территории России. В связи с этим приставы направили запрос в органы о проведении проверки.
— Решением суда иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа с выдворением в форме принудительного выезда за пределы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУФССП.
Кстати, с начала 2024 принудительно депортировали 1166 иностранцев. За аналогичный период 2023 — 591 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской городской клинической больнице № 3 в одном из коридоров обвалилась потолочная штукатурка. К счастью, никто из пациентов и медперсонала не пострадал.