Самару сковали 10-балльные пробки

Непростая ситуация с движением транспорта сложилась на Московском шоссе, где автомобильная пробка была обозначена от пр. Кирова и до ул. Авроры. А на ул. Ново-Садовой затор был показан от пр. Кирова до ул. Лейтенанта Шмидта. Проблемы с движением транспорта возникли и на других улицах Самары.