Самару сковали 10-балльные пробки

Непростая ситуация с движением транспорта сложилась на Московском шоссе, где автомобильная пробка была обозначена от пр. Кирова и до ул. Авроры. А на ул. Ново-Садовой затор был показан от пр. Кирова до ул. Лейтенанта Шмидта. Проблемы с движением транспорта возникли и на других улицах Самары.
В департаменте транспорта предупредили жителей города о серьезных дорожных заторах, спровоцированных метелью, и порекомендовали закладывать на дорогу больше времени.
«Выходим на максимальные значения заторов на дорогах, “снежный шторм” неумолим. Закладываем много времени на поездки, по возможности пользуемся метро», — прокомментировали дорожную обстановку в ведомстве.
В дептрансе напомнили, что самарцы могут воспользоваться телефоном горячей линии по вопросам работы общественного транспорта: 207−70−11.