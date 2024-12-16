Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Символ культурной столицы России доставили в Омск

Первое фото на омской земле сделал заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Источник: Комсомольская правда

Этим утром заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник опубликовал фото с символом «Культурной столицы России 2026» из омского аэропорта.

Кадрами он поделился в своей социальной сети. Напомним, что церемония награждения финалистов и победителя голосования за культурную столицу России прошла этой ночью в столице. В финал вышли 8 городов. На заключительном этапе больше всего голосов набрали город Омск и Владимир.

По итогам голосования жюри победа досталась Омску по совокупности баллов. Получить награду вышла вся масштабная омская делегация. Поздравляем, омичи!