Символ культурной столицы России доставили в Омск

Этим утром заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник опубликовал фото с символом «Культурной столицы России 2026» из омского аэропорта.
Кадрами он поделился в своей социальной сети. Напомним, что церемония награждения финалистов и победителя голосования за культурную столицу России прошла этой ночью в столице. В финал вышли 8 городов. На заключительном этапе больше всего голосов набрали город Омск и Владимир.
По итогам голосования жюри победа досталась Омску по совокупности баллов. Получить награду вышла вся масштабная омская делегация. Поздравляем, омичи!