Символ культурной столицы России доставили в Омск

Кадрами он поделился в своей социальной сети. Напомним, что церемония награждения финалистов и победителя голосования за культурную столицу России прошла этой ночью в столице. В финал вышли 8 городов. На заключительном этапе больше всего голосов набрали город Омск и Владимир.