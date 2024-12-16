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Волгоградские специалисты назвали напиток, снимающий усталость

В Международный день чая специалисты регуправления Роспотребнадзора рассказали о полезных свойствах этого напитка.

Чай может повышать активность мозга, улучшать память, стимулировать обмен веществ, снимать усталость, нормализовать деятельность пищеварительной системы, сердца, кровеносных сосудов.

Также он эффективно предотвращает кариес. Установлено, что у регулярно пьющих чай детей заболеваемость кариесом снижается на 60%.

Известно, что напиток богат кальцием, фосфором, магнием, йодом, железом, витаминами А, Е, Р, группы В, помогает лучшей усвояемости витамина С.

Чай способствует долголетию, задерживает образование жировых отложений в кровеносных сосудах, снижает риск диабета и поддерживает кислотно-щелочной баланс крови.

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