Волгоградские специалисты назвали напиток, снимающий усталость

Чай может повышать активность мозга, улучшать память, стимулировать обмен веществ, снимать усталость, нормализовать деятельность пищеварительной системы, сердца, кровеносных сосудов.
Также он эффективно предотвращает кариес. Установлено, что у регулярно пьющих чай детей заболеваемость кариесом снижается на 60%.
Известно, что напиток богат кальцием, фосфором, магнием, йодом, железом, витаминами А, Е, Р, группы В, помогает лучшей усвояемости витамина С.
Чай способствует долголетию, задерживает образование жировых отложений в кровеносных сосудах, снижает риск диабета и поддерживает кислотно-щелочной баланс крови.