Омск станет Культурной столицей России 2026 года

«Приглашаем всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, гастрономическими чудесами и многим другим», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко во время награждения.
К 2026-му году уже приурочено шесть крупных международных и всероссийских театральных фестивалей, в том числе детский международный форум «Зажигаем звезды в Сибири».
К этой дате также приурочат Всемирный этнокультурный форум, который соберет представителей государств, развивающих конструктивное взаимодействие с Россией, в том числе стран СНГ и ШОС, ЦАР. В Омск приедут зарубежные артисты, поддерживающие российскую культуру в мировом сообществе.
Кроме того, в Омске планируется провести «Федеральный сабантуй — 2026» с ожидаемым участием 100 тысяч человек. Еще один масштабный фестиваль уличного искусства соберет звезд мирового и отечественного стрит-арта.
Кстати.
В январе 2025 года в Омске появится проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Это станет хорошим подспорьем для поддержки креативных начинаний омичей, полагают в региональном правительстве.