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Жителям Красноярска организатор концерта Басты выплатит 664 000 рублей

Концерт в 2023 году был перенесён на неопределённый срок.

Источник: Krasnoyarskmedia

Суд обязал взыскать с ООО «Небо рекордс» 664 тыс. руб. за перенесённый концерт Басты, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Управление защитило права и интересы 31 человека. Люди хотели попасть на концерт исполнителя в июне 2023 года, но его перенесли на неопределённый срок. При этом деньги организатор концерта им не возвратил. Тогда пострадавшие обратились в Роспотребнадзор.

Управление подало исковое заявление в защиту их прав. После принятия иска судом ООО «Небо рекордс» вернуло стоимость билетов 29 потребителям.

Также с организатора концерта взыскано почти 664 тыс. руб. в пользу 31 человека. В эту сумму входят компенсация убытков (сервисный сбор билетного агента), неустойки за нарушения срока оказания услуги, а также срока удовлетворения требований о возврате денег, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке.

Двум жителям, которым деньги за билеты не вернули до вынесения судебного решения, присуждена также стоимость билетов в 9 тыс. руб.

права человека