Жителям Красноярска организатор концерта Басты выплатит 664 000 рублей

Управление защитило права и интересы 31 человека. Люди хотели попасть на концерт исполнителя в июне 2023 года, но его перенесли на неопределённый срок. При этом деньги организатор концерта им не возвратил. Тогда пострадавшие обратились в Роспотребнадзор.