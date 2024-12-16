Топ-5 новостей в Молдове 16 декабря

2. Президент Молдовы не сильно разбогатеет на любви избирателей: Народное доверие ЦИК оценил в 49 бануц за голос.
3. Страшное ДТП в Молдове: Полицейский и его супруга погибли на месте, их 10-летняя дочь и еще одна пассажирка — в критическом состоянии.
4. Рекомендации по экономии энергоресурсов от правительства Молдовы: Да любая пенсионерка может научить наших министров экономить так, что эти советы покажутся чистым расточительством.
5. С начала недели закручиваем краны отопления: В Молдове резко потеплеет — надолго ли.