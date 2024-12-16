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Топ-5 новостей в Молдове 16 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 декабря 2024 года.

Сейчас в Олбани: -1° 2 м/с 97% 769 мм рт. ст. -3°
Источник: Комсомольская правда

1. Кишинев задумал «кинуть» «Газпром»: Как власть проворачивает аферу на миллиарды леев.

2. Президент Молдовы не сильно разбогатеет на любви избирателей: Народное доверие ЦИК оценил в 49 бануц за голос.

3. Страшное ДТП в Молдове: Полицейский и его супруга погибли на месте, их 10-летняя дочь и еще одна пассажирка — в критическом состоянии.

4. Рекомендации по экономии энергоресурсов от правительства Молдовы: Да любая пенсионерка может научить наших министров экономить так, что эти советы покажутся чистым расточительством.

5. С начала недели закручиваем краны отопления: В Молдове резко потеплеет — надолго ли.

экономика
энергетика