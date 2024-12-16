234 машины убирают Новосибирск после снегопада

Дорожные службы Новосибирска вышли на уборку снега после прошедшего накануне вечером снегопада. На улицах города работают 234 единицы техники. Об этом сообщает мэрия. Всего за прошедшие три дня рабочие вывезли с улиц более 41 тысячи кубометров снега.