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234 машины убирают Новосибирск после снегопада

За трое суток дорожные службы вывезли 41 тысячу кубометров снега.

Источник: Мэрия Новосибирска

Дорожные службы Новосибирска вышли на уборку снега после прошедшего накануне вечером снегопада. На улицах города работают 234 единицы техники. Об этом сообщает мэрия. Всего за прошедшие три дня рабочие вывезли с улиц более 41 тысячи кубометров снега.

Сегодня техника и дорожные рабочие почистят ключевые улицы Новосибирска, включая Писарева, Советскую, Дуси Ковальчук, Нарымскую, Ватутина, Красный проспект и Вокзальную магистраль. Также работы пройдут на улицах Волховской, Объединения, Дунаевского, Бориса Богаткова, Кирова, Трикотажной, Зорге, Оловозаводской, Физкультурной, Твардовского, Арбузова, Таврической и в районе разъезда Иня.