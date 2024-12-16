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Под Смолевичами сотрудники МЧС спасли рыбака из полыньи в 60 метрах от берега

МЧС спасло рыбака из полыньи на реке Домелька под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

Под Смолевичами сотрудники МЧС спасли рыбака из полыньи в 60 метрах от берега. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 15 декабря 2024 года в МЧС поступила информация от очевидца, что в реке Домелька, которая находится в Смолевичском районе, тонет человек. Приехавшие на место спасатели выяснили, что в полынье в 60 метрах от берега находится мужчина 1963 года. С собой у него нет спасательного жилета.

В пресс-службе обратили внимание на то, что толщина льда в указанном месте составляла всего четыре сантиметра. Примерно в 16.27 сотрудники МЧС при помощи веревки, а также штурмовой лестницы извлекли мужчину из воды, где глубина достигала трех метров. Он был передан врачам скорой помощи для обследования, оказания необходимой медпомощи.

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