Под Смолевичами сотрудники МЧС спасли рыбака из полыньи в 60 метрах от берега

В сообщении сказано, что 15 декабря 2024 года в МЧС поступила информация от очевидца, что в реке Домелька, которая находится в Смолевичском районе, тонет человек. Приехавшие на место спасатели выяснили, что в полынье в 60 метрах от берега находится мужчина 1963 года. С собой у него нет спасательного жилета.