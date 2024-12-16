В Красноярске продают недостроенный магазин автозапчастей на берегу Качи

В Красноярске продают недостроенный магазин автозапчастей на улице Северо-Енисейская, 54. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.
Здание площадью 1280 квадратных метров хотят продать за 70 миллионов рублей. У недостроя закрыт тепловой контур — стоят окна и двери, сделана крыша.
«Находится на первой линии от оживленной улицы Брянская. Заключен договор по электроэнергии, есть точка подвода воды. Назначение здания — нежилое», — пишет автор объявления.
Разрешение на возведение объекта администрация города выдала еще в середине 90-х, однако в какой-то момент стройка торговой точки остановилась. Кирпичное трехэтажное здание стоит уже почти 30 лет на берегу Качи.