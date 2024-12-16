Сколько стоят билеты на ежедневный скорый поезд «Финист» из Омска

Примечательно, что ближе к Новому году билеты на «Финист» продаются дороже. Так, билет до Екатеринбурга на даты с 26 по 31 декабря стоит 3 401 рубль, до Тюмени — 2 215 рублей. С 1 по 8 января 2025 года скорым поездом в Екатеринбург можно уехать за 3 027 рублей, в Тюмень — за 2 138 рублей. Билеты на даты с 9 января продаются по 2 721 рублю до Екатеринбурга, по 1 922 — до Тюмени.