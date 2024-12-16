Сколько стоят билеты на ежедневный скорый поезд «Финист» из Омска

Так, билеты на сидячее место до Тюмени на ближайшие даты продаются по 2 993 рубля, для инвалидов — от 1 497 рублей. Время в пути займет 12 часов.
Примечательно, что, например, поездом Чита — Москва до Екатеринбурга можно добраться дешевле — от 2 496 рублей, но ехать придется на верхней полке плацкарта и примерно на 1 час 20 минут дольше. Причем на деле при попытке купить билет на сайте РЖД за верхнюю полку плацкарта на 17 декабря все билеты предлагаются по 2 835 рублей.
Билет на «Финист» от Омска до Тюмени на ближайшие дни можно приобрести за 2 114 рублей, для инвалидов — в два раза дешевле. Время в пути составит 6 часов.
Билеты в плацкартный вагон на другие поезда от Омска до Тюмени выйдут чуть дешевле — от 1 977 рублей, но ехать опять же нужно на верхней полке и на полчаса дольше.
Примечательно, что ближе к Новому году билеты на «Финист» продаются дороже. Так, билет до Екатеринбурга на даты с 26 по 31 декабря стоит 3 401 рубль, до Тюмени — 2 215 рублей. С 1 по 8 января 2025 года скорым поездом в Екатеринбург можно уехать за 3 027 рублей, в Тюмень — за 2 138 рублей. Билеты на даты с 9 января продаются по 2 721 рублю до Екатеринбурга, по 1 922 — до Тюмени.
Напомним, из Омска поезд будет отправляться в 10:57, прибывать в Екатеринбург — в 22:09. Из Екатеринбурга «Финист» стартует в 6:45 с прибытием в Омск в 19:45. Время указано местное.