В 22 домах в Новосибирске с утра нет отопления: идут работы на теплосети

22 дома на улице Оборонной в Новосибирске сидят без отопления с 10 утра понедельника, 16 декабря 2024 года. Причина — устранение дефекта на теплосети. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.
Сообщается, что проблемы обнаружили в ходе профилактических осмотров. Для проведения ремонта пришлось отключить отопление. Цитата пресс-службы компании: «Работы начали с 10:00, а завершить их планируем не позднее 2:00 ночи 17 декабря».
Также указано: ремонт теплосетей на улицах Петухова и Лескова закончен, тепло поставляют в дома.