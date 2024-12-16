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В 22 домах в Новосибирске с утра нет отопления: идут работы на теплосети

В ходе профилактических работ были выявлены дефекты на теплосети на улице Оборонной.

Источник: AP 2024

22 дома на улице Оборонной в Новосибирске сидят без отопления с 10 утра понедельника, 16 декабря 2024 года. Причина — устранение дефекта на теплосети. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Сообщается, что проблемы обнаружили в ходе профилактических осмотров. Для проведения ремонта пришлось отключить отопление. Цитата пресс-службы компании: «Работы начали с 10:00, а завершить их планируем не позднее 2:00 ночи 17 декабря».

Также указано: ремонт теплосетей на улицах Петухова и Лескова закончен, тепло поставляют в дома.

ЖКХ