Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

По ее словам, любой руководитель в любом случае должен не нарушить историю театра и отношения со зрителем.
«Театр не терпит революций, он должен эволюционировать. Я не буду внедрять “добруновский” стиль», — сказала бывший режиссер Мариупольского театра, которая уже несколько лет работает в Крыму и успела поставить несколько спектаклей.
При этом, заверила Добрунова, она постарается сделать все, чтобы русский театр в Симферополе был и модным, и современным.
«Нужно делать экспериментальные работы, у нас этого не хватает. Но нужно понимать, что это молодая режиссура, а не постмодернизм», — обозначила театральный деятель планы на будущее.
Так, в следующем календарном году театралов Крыма в Крымском академическом русском драматическом театре будут ждать литературно-музыкальные вечера, а также большое аналогичное мероприятие расширенного формата к 205-летию театра.
«Имеет смысл запланировать большой творческий вечер коллектива, где мы встретимся со зрителем, возрадуемся настоящему, вспомним о прошлом и поговорим о будущем. Очень важно общаться со зрителем, это очень важная обратная связь. На этих встречах зритель может сказать то, что в зрительном зале он выражает только аплодисментами».
Также она подчеркнула, что в планах — вывозить театр на различные фестивали: «показывать наш уровень и завоевывать победы». И, безусловно, по словам Добруновой, следующий год — год 80-летия Великой Победы найдет свое достойное отражение в репертуаре.