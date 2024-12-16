Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

«Имеет смысл запланировать большой творческий вечер коллектива, где мы встретимся со зрителем, возрадуемся настоящему, вспомним о прошлом и поговорим о будущем. Очень важно общаться со зрителем, это очень важная обратная связь. На этих встречах зритель может сказать то, что в зрительном зале он выражает только аплодисментами».