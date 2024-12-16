Олбани
-1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио «Спутник в Крыму» новые направления работы театра обозначила назначенная в ноябре главный режиссер театра Анжелика Добрунова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, любой руководитель в любом случае должен не нарушить историю театра и отношения со зрителем.

«Театр не терпит революций, он должен эволюционировать. Я не буду внедрять “добруновский” стиль», — сказала бывший режиссер Мариупольского театра, которая уже несколько лет работает в Крыму и успела поставить несколько спектаклей.

При этом, заверила Добрунова, она постарается сделать все, чтобы русский театр в Симферополе был и модным, и современным.

«Нужно делать экспериментальные работы, у нас этого не хватает. Но нужно понимать, что это молодая режиссура, а не постмодернизм», — обозначила театральный деятель планы на будущее.

Так, в следующем календарном году театралов Крыма в Крымском академическом русском драматическом театре будут ждать литературно-музыкальные вечера, а также большое аналогичное мероприятие расширенного формата к 205-летию театра.

«Имеет смысл запланировать большой творческий вечер коллектива, где мы встретимся со зрителем, возрадуемся настоящему, вспомним о прошлом и поговорим о будущем. Очень важно общаться со зрителем, это очень важная обратная связь. На этих встречах зритель может сказать то, что в зрительном зале он выражает только аплодисментами».

считает Добрунова

Также она подчеркнула, что в планах — вывозить театр на различные фестивали: «показывать наш уровень и завоевывать победы». И, безусловно, по словам Добруновой, следующий год — год 80-летия Великой Победы найдет свое достойное отражение в репертуаре.

театр